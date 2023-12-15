Кілька сезонів тому в моді з’явилися шкіряні штани, які одразу припали до душі всім інфлюенсерам, пише 24 Канал. Образи з цими штанами вже встигли продемонструвати провідні світові it-girls.

Читайте також Що одягнути взимку замість джинсів: стильна добірка речей, які вам знадобляться

Мас-маркети пропонують чималий вибір штанів різних фасонів, крою та кольорів. Базовими та позачасовими залишаються штани чорного чи коричневого кольору. Втім радимо вам також звернути увагу на штани відтінку металік, які лише починають набирати обертів у fashion-світі.

Такі штани добре поєднуються з дублянками та шубами, різноманітними светрами й сорочками. А от у весняно-літній сезон ви зможете їх стилізувати з майками, футболками та лонгслівами.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Часом у нас бракне ідей для цікавої стилізації вбрання, тож пропонуємо вам надихнутися образами модниць. Ці речі точно є у вашому гардеробі, тож повторити їх вам не складе жодних труднощів.

Зі шкіряним жакетом

Поєднуйте штани зі шкіряним жакетом, створивши таким чином костюм. Під низ можете одягати нюдові светри або ж додавати яскравості завдяки лонгсліву. До такого образу можете одягати взуття на підборах.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото Pinterest

Зі светром

Щоб почувати себе взимку комфортно, одягайте утеплені шкіряні штани разом зі светром. Фасон може бути будь-який – светр грубої в’язки, зі змійкою або коміром.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото Pinterest

З гольфом

Водолазки теж дуже гарно поєднуються зі шкіряними штанами. Можете створити монохромний аутфіт в чорному чи коричневому кольорі. Виглядатиме такий образ базово та стильно.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото Pinterest

З сорочкою

Фланелеві штани та сорочка чудово підійдуть для офісного виходу чи важливої зустрічі. Щоб розслабити комплект – доповніть його уггами, щоб додати строгості, приміряйте зверху жакет та довершіть образ чоботами на підборах.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото Pinterest