Кроме джинсов еще много других интересных альтернатив, которые разнообразят ваши образы, пишет 24 Канал. Советуем обратить внимание на другие элементы гардероба, которые станут достойной альтернативой нашим любимым джинсам.

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Кожаные штаны

Брюки из экокожи уже давно стали неотъемлемой частью нашего гардероба. Модные эксперты даже говорят, что кожаные штаны стали определенной базой, поскольку отлично подходят под любую обувь и наряды.

Выбирайте для себя классические черные или коричневые брюки. Если хотите, чтобы ваш образ был особенным – обращайте внимание на штаны в оттенке металлик, смотрятся они невероятно феерически.



Чем можно заменить джинсы зимой / Фото Pinterest

Утепленные лосины

Этой зимой модницы активно используют утепленные лосины в своих аутфах. Они носят их с белыми носками и уггами, совмещая с дубленками, пуховиками и шубами.

Обратите внимание также, что в моду возвращаются лосины со штрипками, так что если они еще сохранились в вашем гардеробе – можете смело их использовать в своих образах.



Чем можно заменить джинсы зимой / Фото Pinterest

Трикотажные штаны

Трикотаж всегда был актуален в холодное время года, поэтому теплые костюмы являются мастхевом на зимний период. Вы можете использовать их отдельно от свитера и сочетать с любым другим верхом. Хорошо трикотажные штаны смотрятся с уггами или ботинками челси.



Чем можно заменить джинсы зимой / Фото Pinterest

Костюмные штаны

Брюки палаццо не теряют своей популярности даже в зимний период. Модницы стилизуют их со свитерами и кардиганами, поэтому брюки придают особую элегантность. На зиму выбирайте черный, серый или коричневый цвет. От белых и молочных вариантов отказываться не следует. Выглядят они довольно хорошо и удачно разбавляют образ.



Чем можно заменить джинсы зимой / Фото Pinterest

Джогеры

Модернизированные спортивные штаны – джоггеры понадобятся зимой для отдыха. Вы можете надевать их со свитшотами или худи и стильно сочетать с утепленными кроссовками или уггами.



Чем можно заменить джинсы зимой / Фото Pinterest