В нашем шкафу должны быть такие предметы, которые будут служить нам годами – преимущественно они не зависят от трендов и пригодятся даже тогда, когда мы будем составлять наиболее актуальный лук сезона. А есть те вещи, которые не стоят потраченных больших денег – они либо не сильно влияют на луга, либо быстро выходят из моды, либо просто часто теряют форму из-за ежедневного ношения.

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Качество надо учитывать всегда, но нет необходимости покупать каждое изделие от известных дизайнеров. Украинская стилистка поделилась мыслями о том, во что следует вкладывать вещи при формировании гардероба, а на чем можно сэкономить.

Не стоит жалеть денег на:

  • украшения;
  • очки;
  • сумки;
  • неспортивную обувь;
  • верхнюю одежду (особенно пальто и кожаные изделия);
  • пиджаки и костюмы;
  • вещи, которые вы лично определили для себя как базовые на долгие годы;
  • вещи, зарекомендовавшие себя как вневременные (например, классические туфли-лодочки или маленькое черное платье).

А вот на что стилистка не советует тратить большие суммы, так это на:

  • микротренды, которые носят в один момент;
  • футболки, майки и другой "расходный материал";
  • деним;
  • трикотаж: стилистка советует покупать качественный, но такой можно найти и в масс-маркете;
  • изделия из полиэстера;
  • кроссовки и кеды.

Напомним, ранее мы рассказывали о трендах, которые потеряют популярность в 2024 году. Это, в частности, туфли таби, маленькие сумочки и платья-комбинации. Тратить на них средства тоже нет особого смысла.