Быстрые тренды съедают деньги ярых модников. А уже через полгода им приходится прощаться с недавно приобретенными вещами. Чтобы избежать этих расходов, рассказываем о 5 трендах, которым уже пора на пенсию. Вместо этого предлагаем ознакомиться с одеждой, которую следует добавить в свой гардероб.

К теме Надевайте в будни и на торжества: 27 трендовых платьев на зиму

Туфли и ботинки таби

Эту обувь вытесняют туфли на низком каблуке, который недавно можно было увидеть во время Парижской недели моды.

Туфли-лодочки с острым, округлым или тупым носком – вот что вам нужно в следующем году.

Китчевые свитера

Яркие вязаные свитера – милые, но скоро они перестанут быть актуальными.

Не обязательно выбирать минимализм как замену этому импульсивному тренду, ведь к нам приходит новая мода на цветы на однотонном фоне. Некоторые из них даже съемные, поэтому много лет спустя вы все еще сможете носить свои вязаные вещи и не вспоминать о том сезоне, когда вы хотели все цветочное.

Свитер с цветами / Фото zara

Минисумочки

Как бы мы ни любили крошечные сумочки, но это очень непрактично.

В этом году отдайте предпочтение размерам и структурным линиям более просторных сумок через плечо, которые появились в последнее время. Большинство из популярных моделей, к слову, горизонтальные. И это очень удобно, ведь предметы не исчезают в глубине, когда вы кладете туда много вещей.

Пиджаки оверсайз

Блейзеры большого формата очень универсальны, но их бывает трудно вписать под зимнее пальто, а также они могут мяться.

Итак, радуемся следующему поколению костюмов – они более короткие, более приталенные, включают жилеты на пуговицах. Ищите легкую шерсть зимой и ждите льняных версий весной.



Платья-комбинации

Платья-слипы – одни из самых удобных вещей, которые мы имеем. Однако после нескольких сезонов ношения более обыденного стиля мода готова поднять изысканность на еще одну ступень.

Поэтому следующая станция – платья-рубашки под пояс.