Швидкі тренди з'їдають гроші затятих модників. А вже за пів року їм доводиться прощатися з нещодавно придбаними речима. Щоб уникнути цих витрат, розповідаємо про 5 трендів, яким уже пора на пенсію. Натомість пропонуємо ознайомитися із одягом, який варто додати до свого гардероба.

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Туфлі та черевики табі

Це взуття витісняють туфлі на низьких підборах, які нещодавно можна було побачити під час Паризького тижня моди.

Туфлі-човники з гострим, округлим чи тупим носком – ось що вам потрібно наступного року.

Кітчеві светри

Яскраві вʼязані светри – милі, але скоро вони перестануть бути актуальними.

Не обовʼязково обирати мінімалізм як заміну цьому імпульсивному тренду, адже до нас приходить нова мода на квіти на однотонному тлі. Деякі з них навіть знімні, тож через багато років ви все ще зможете носити свої в’язані речі і не згадувати про той сезон, коли ви хотіли квітчати все.

Светр з квітками / Фото zara

Мінісумочки

Як би ми не любили малесенькі сумочки, але це дуже непрактично.

Цього року віддайте перевагу розмірам і структурним лініям просторіших сумок через плече, які з’явилися останнім часом. Більшість із популярних моделей, до слова, горизонтальні. І це дуже зручно, адже предмети не зникають у глибині, коли ви кладете туди багато речей.

Піджаки оверсайз

Блейзери великого формату – дуже універсальні, але їх буває важко вписати під зимове пальто, а також вони можуть м’ятися.

Отже, радіємо наступному поколінню костюмів – вони коротші, більш приталені, включають жилети на ґудзиках. Шукайте легку вовну взимку та чекайте на лляні версії навесні.



Сукні-комбінації

Сукні-сліпи – одні з найзручніших речей, які ми маємо. Однак після кількох сезонів носіння більш повсякденного стилю мода готова підняти вишуканість на ще один щабель.

Тому наступна станція – сукні-сорочки під пояс.