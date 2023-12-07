Звичайно, коли ми обираємо сукні на зиму, то зважаємо перш за все на тканину і доречність покрою. А що ж із трендами? Вони не завжди "дружать" зі зручністю. Не хвилюйтеся, сукні, які актуальні цього року, не змусять вас цокотіти зубами від холоду. У моді – комфорт, тому сміливо залучайте їх у свій гардероб.
До теми Джинси-підкови стануть наймоднішими у 2024 році: як вони виглядають
В інстаграм-блозі стилістка jullztyle поділилася добіркою вбрання виключно українських брендів, яке гармонійно впишеться у сезонну шафу. Показуємо як трикотажні варіанти на щодень, так і більш вишукані моделі на урочисті заходи.
Наймодніша довжина сезону – міді. У поєднанні з приталеним кроєм образ вийде спокійним і вишуканим.
Образи з сукнями міді / Фото jullztyle
Образи з сукнями міді / Фото jullztyle
Образи з сукнями українських брендів / Фото jullztyle
Образи з сукнями українських брендів / Фото jullztyle
Образи з сукнями українських брендів / Фото jullztyle
Образи з сукнями українських брендів / Фото jullztyle
Багато брендів роблять останні колекції у пастельних тонах, щоб полегшити вам процес збирання капсули, але трендовими кольорами сезону залишаються червоний та бордовий.
Образ з червоною сукнею/ Фото jullztyle
Також чудовий вибір – поєднання суконь без рукавів та теплих гольфів.
Поєднання суконь і гольфів / Фото jullztyle
Поєднання суконь і гольфів / Фото jullztyle