Конечно, когда мы выбираем платья на зиму, то считаемся прежде всего с тканью и уместностью покроя. А что с трендами? Они не всегда "дружат" с удобством. Не волнуйтесь, платья, которые актуальны в этом году, не заставят вас трещать зубами от холода. В моде – комфорт, поэтому смело добавляйте их в свой гардероб.

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В инстаграмм-блоге стилистка jullztyle поделилась подборкой нарядов исключительно украинских брендов, которые гармонично впишутся в сезонный шкаф. Показываем как трикотажные варианты на каждый день, так и более изысканные модели на торжественные мероприятия.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Самая модная длина сезона – миди. В сочетании с приталенным кроем образ получится спокойным и изысканным.



Образы с платьями меди / Фото jullztyle

Образы с платьями меди / Фото jullztyle



Образы с нарядами украинских брендов / Фото jullztyle



Образы с нарядами украинских брендов / Фото jullztyle



Образы с нарядами украинских брендов / Фото jullztyle



Образы с нарядами украинских брендов / Фото jullztyle

Многие бренды делают последние коллекции в пастельных тонах, чтобы облегчить вам процесс сбора капсулы, но трендовыми цветами сезона остаются красный и бордовый.



Образ с красным платьем/ Фото jullztyle

Также отличный выбор – сочетание платьев без рукавов и теплых гольфов.

Сочетание платьев и гольфов / Фото jullztyle



Сочетание платьев и гольфов / Фото jullztyle