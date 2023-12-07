Конечно, когда мы выбираем платья на зиму, то считаемся прежде всего с тканью и уместностью покроя. А что с трендами? Они не всегда "дружат" с удобством. Не волнуйтесь, платья, которые актуальны в этом году, не заставят вас трещать зубами от холода. В моде – комфорт, поэтому смело добавляйте их в свой гардероб.
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В инстаграмм-блоге стилистка jullztyle поделилась подборкой нарядов исключительно украинских брендов, которые гармонично впишутся в сезонный шкаф. Показываем как трикотажные варианты на каждый день, так и более изысканные модели на торжественные мероприятия.
Самая модная длина сезона – миди. В сочетании с приталенным кроем образ получится спокойным и изысканным.
Образы с платьями меди / Фото jullztyle
Образы с платьями меди / Фото jullztyle
Образы с нарядами украинских брендов / Фото jullztyle
Образы с нарядами украинских брендов / Фото jullztyle
Образы с нарядами украинских брендов / Фото jullztyle
Образы с нарядами украинских брендов / Фото jullztyle
Многие бренды делают последние коллекции в пастельных тонах, чтобы облегчить вам процесс сбора капсулы, но трендовыми цветами сезона остаются красный и бордовый.
Образ с красным платьем/ Фото jullztyle
Также отличный выбор – сочетание платьев без рукавов и теплых гольфов.
Сочетание платьев и гольфов / Фото jullztyle
Сочетание платьев и гольфов / Фото jullztyle