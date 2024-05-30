Рубашку можно раскрыть по-разному, стоит только знать некоторые секреты по стилизации. Можете примерить 3 различные комбинации о которых рассказала стилистка. Любая из них точно вам понравится.

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Рубашка + брючный костюм + галстук

Именно рубашка у нас больше всего ассоциируется с деловой эстетикой. Офисный стиль все еще находится на пике популярности, поэтому попробуйте примерить на себе такой вариант стилизации. Чтобы усилить официальный стиль и добавить ему маскулинности – добавьте галстук. Обувь можно выбирать любую – от классических лодочек до кроссовок.

Футболка + джинсы + рубашка на талии

В прошлом году был настоящий бум на клетчатую рубашку, которую все модницы завязывали на талии. Этим летом попробуйте вместо такой рубашки выбрать денимовую и создать total denim look.

Рубашка + брюки + свитер вместо шарфа

Если хотите создать эстетику Old Money, то советуем подчеркивать образ кашемировым свитером, который надо одевать поверх рубашки. Это не только завершит образ, но и сделает его более детализированным. Стилист советует в таком случае делать ставку на базовую цветовую палитру и качественные материалы.

Как стильно носить рубашку: смотрите видео

Классическую белую рубашку можно носить поверх маек и футболок, одевать под жакеты или носить соло, впрочем эти образы являются базовыми, поэтому для тех, кому они проелись, стилист предложила интересные варианты.