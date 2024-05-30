Сорочку можна розкрити по-різному, варто лише знати деякі секрети щодо стилізації. Можете приміряти 3 різні комбінації про які розповіла стилістка. Будь-яка з них точно вам сподобається.

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Сорочка + штанний костюм + краватка

Саме сорочка в нас найбільше асоціюється з діловою естетикою. Офісний стиль все ще перебуває на піку популярності, тож спробуйте приміряти на собі такий варіант стилізації. Щоб підсилити офіційний стиль та додати йому маскулінності – додайте краватку. Взуття можна обирати будь-яке – від класичних човників до кросівок.

Футболка + джинси + сорочка на талії

Минулого року був справжнісінький бум на картату сорочку, яку всі модниці зав’язували на талії. Цього літа спробуйте замість такої сорочки обрати денімову та створити total denim look.

Сорочка + штани + светр замість шарфа

Якщо хочете створити естетику Old Money, то радимо підкреслювати образ кашеміровим светром, який треба одягати поверх сорочки. Це не лише довершить образ, але й зробить його більш деталізованим. Стилістка радить в такому випадку робити ставку на базову колірну палітру та якісні матеріали.

Як стильно носити сорочку: дивіться відео

Класичну білу сорочку можна носити поверх майок та футболок, одягати під жакети чи носити соло, втім ці образи є базовими, тож для тих, кому вони проїлися, стилістка запропонувала цікавіші варіанти.