Жакетом можна доповнити офіційно-діловий вихід – в офіс чи на важливу зустріч чи створити casual look для повсякденних прогулянок або романтичних побачень. По-факту жакет є найуніверсальнішим предметом гардероба в нашій шафі.

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Які жакети в моді у 2024 році

До трендових жакетів належать моделі розміру оверсайз, які вже багато років є незамінними в гардеробах модниць. Ще дизайнери представили жакети з підкресленою лінією талії та широкими плечима. Цього року моделі на подіумах представили цікавий приклад носіння жакетів, заправивши їх у штани чи шорти.

Інстаграм-модниці, як завжди, є нашими головними натхненниками на створення ефектних образів, тож рекомендуємо надихнутися їхніми аутфітами, щоб ви змогли повторити на собі такий же look.

Більшість модниць зупинилися на класичній стилізації жакета й штанів, додавши акцентні аксесуари. Щоб зробити образ довершеним, одягайте кепку, капелюх та красиве взуття.

Для створення повсякденних образів дівчата зупиняли свою увагу на мішкуватих джинсах, штанах палаццо, велосипедках чи легінсах. Не обійтися без жакета для важливих подій: побачень, світських заходів чи інших святкувань. В такому випадку одягайте під низ вечірню сукню, довгу спідницю з шовку чи мініспідницю з деніму.



Цікаві образи з жакетом / Фото Elle



Модні образи з жакетом / Фото Elle



Красиві образи з жакетом / Фото Elle



Стильні образи з жакетом / Фото Elle



Цікаві образи з жакетом / Фото Elle

Не бійтеся експериментувати з жакетом та створювати цікаві комбінації. Таким чином ви не лише створите багато варіацій образу, але й зможете відточити відчуття стилю та віднайти саме те поєднання речей, яке вам дійсно до вподоби.