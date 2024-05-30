На літню пору бренди завжди презентують взуття, за допомогою якого можна продемонструвати пидикюр. Для літнього сезону можна знайти чимало пар простих та мінімалістичних сандалів з витонченими ремінцями.

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Якщо шукаєте відкрите взуття на літо, то радимо звернути увагу на кілька найпопулярніших варіантів.

Спортивні сандалі

Таке взуття поєднує в собі комфорт та функціональність. Спортивні сандалі мають зручну підошву з хорошою амортизацією, які чудово підходять для довгих прогулянок.



Модне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Кроше

У літню пору в моді будуть не лише в’язані речі, але й сандалі кроше. Виглядають на нозі вони не зовсім стандартно й цікаво, тому радимо обирати для себе кремові чи чорні тони.



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Бордові

Тренд на все яскраво-червоне по-трохи згасає, тому цього сезону вже звертайте увагу на бордовий відтінок.



Стильне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

На платформі

Замість підборів цього сезону в моді танкетка та платформа, тож обирайте цікаві варіанти сандалів чи мюлів, які можна носити з будь-яким вбранням.



Трендове взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

В’єтнамки

Жодна літня пора не обходиться без в’єтнамок, тому рекомендуємо їх додати у свій гардероб. Це взуття можна носити не лише для пляжного, але й міського відпочинку.



Актуальне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Не забувайте про трендові сітчасті балетки, красиве взуття Мері Джейн з ремінцями, босоніжки, туфлі та білі кросівки, які входять до базових елементів гардероба.