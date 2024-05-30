Жакетом можно дополнить официально-деловой выход – в офис или на важную встречу или создать casual look для повседневных прогулок или романтических свиданий. По-факту жакет является самым универсальным предметом гардероба в нашем шкафу.

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Какие жакеты в моде в 2024 году

К трендовым жакетам относятся модели размера оверсайз, которые уже много лет являются незаменимыми в гардеробах модниц. Еще дизайнеры представили жакеты с подчеркнутой линией талии и широкими плечами. В этом году модели на подиумах представили интересный пример ношения жакетов, заправив их в брюки или шорты.

Инстаграм-модницы, как всегда, являются нашими главными вдохновителями на создание эффектных образов, поэтому рекомендуем вдохновиться их аутфитами, чтобы вы смогли повторить на себе такой же look.

Большинство модниц остановились на классической стилизации жакета и брюк, добавив акцентные аксессуары. Чтобы сделать образ завершенным, одевайте кепку, шляпу и красивую обувь.

Для создания повседневных образов девушки останавливали свое внимание на мешковатых джинсах, брюках палаццо, велосипедках или леггинсах. Не обойтись без жакета для важных событий: свиданий, светских мероприятий или других празднований. В таком случае надевайте под низ вечернее платье, длинную юбку из шелка или мини-юбку из денима.



Интересные образы с жакетом / Фото Elle



Модные образы с жакетом / Фото Elle



Красивые образы с жакетом / Фото Elle



Стильные образы с жакетом / Фото Elle



Интересные образы с жакетом / Фото Elle

Не бойтесь экспериментировать с жакетом и создавать интересные комбинации. Таким образом вы не только создадите много вариаций образа, но и сможете отточить чувство стиля и найти именно то сочетание вещей, которое вам действительно нравится.