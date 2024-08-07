Длинная блуза и джинсы – самая популярная стилизация лета: как выглядят роскошные образы

В сети вы уже могли замечать стильное сочетание длинной блузы с джинсами. Базовыми сочетаниями майки или футболки с джинсами уже никого не удивишь, поэтому в моду вошло сочетание длинной блузы и различных фасонов джинсов.

Такие образы для многих являются несколько необычными, поэтому вдохновиться на новую стилизацию помогут несколько образов, которые докажут, что длинная блуза и джинсы – это невероятно стильно и универсально.

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Джинсы клеш и блуза со стразами

Добавьте гламурной нотки наряду благодаря расклешенным джинсам и длинной блузе, украшенной стразами и бахромой. Чтобы образ выглядел красиво – добавьте к джинсам слингбэки и стильные аксессуары.



Модные образы с длинной блузой и джинсами / Фото Vogue

Белые джинсы клеш и белая блуза

Если в вашем гардеробе есть джинсы клеш, сочетайте их с блузой или туникой в одном оттенке. Для утонченности образа еще можете добавить босоножки на каблуке белого цвета.



Эффектные образы с длинной блузой и джинсами / Фото Vogue

Мешковатые джинсы и фактурная блуза

Широкие джинсы не теряют своей популярности, поэтому советуем их носить с цветочной блузой с глубоким V-образным вырезом. Добавить к такому аутфиту можно красочные босоножки, чтобы немножко разбавить цветом элегантный look.



Красивые образы с длинной блузой и джинсами / Фото Vogue

Кроме того, с джинсами вы можете составить спортивный, классический, сексуальный, романтический стиль и интересно совместить любимый предмет гардероба с разнообразным верхом и обувью. Красивые образы от инстаграм-модниц ищите в нашем материале.