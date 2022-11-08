Мисс Украина-Вселенная Анна Неплях активно выступает против страны-террориста, которая уже 8 месяцев цинично обстреливает украинские города, принося на нашу землю страдания, боль и смерть.
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Участница "Холостяка-10" и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях имеет в своем гардеробе немало дорогих вещей и аксессуаров. Девушка решила выразить свой протест против враждебной страны и раскрасила сумку Hermes.
Блогерка перед сумки раскрасила словами "Make Love not war" (Любите, а не воюйте), а на другой стороне написала "Russia is a terrorist state" (Россия является государством-террористом). Кроме этих слов, Анна раскрасила сумки в красные пятна, символизирующие человеческую кровь и запятнанную красную руку, отражающую каждого россиянина, поддерживающего войну в Украине.
Ну и зачем те дорогие сумки, если они не отражают твой мир? Психнула так, что теперь отражает!,
– подписала сообщение Анна.
Пользователи отметили, что с такими надписями сумка стала бесценной.
- "Как смело";
- "Круто получилось";
- "Получился просто кайф";
- "Теперь она просто бесценна";
- "Мне нравится";
- "Шикарно получилось";
- "Она крутая";
- "Нереальная красота".