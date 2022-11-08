Міс Україна-Всесвіт Анна Неплях активно виступає проти країни-терориста, яка вже 8 місяців цинічно обстрілює українські міста, приносячи на нашу землю страждання, біль та смерть.

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Учасниця "Холостяка-10" і володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях має у своєму гардеробі чимало дорогих речей та аксесуарів. Дівчина вирішила висловити свій протест проти ворожої країни та розфарбувала свою сумку Hermes.

Блогерка перед сумки розфарбувала словами "Make Love not war" (Кохайте, а не воюйте), а на іншій стороні написала "Russia is a terrorist state" (Росія є державою-терористом). Окрім цих слів Анна розфарбувала сумки в червоні плями, що символізують людську кров та заплямовану червону руку, що відображає кожного росіянина, який підтримує війну в Україні.

Ну й навіщо ті дорогі сумки, якщо вони не відображають твій світ ? Псіханула так, що тепер відображає!,

– підписала допис Анна.

Користувачі зазначили, що з такими надписами ця сумка стала безцінною.