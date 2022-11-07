Младшая лейтенантка, снайперша полка специального назначения НПУ "Сафари" Евгения Эмаральд, которая сейчас беременна вторым ребенком, примерила на себе роскошный наряд и рассказала, как найти в себе желание жить дальше, несмотря на войну и будущие планы.

Читайте также Звезда сериала "Секс/Жизнь" Сара Шахи снялась для глянца в платье от Ивана Фролова: эффектное фото

Евгения Эмеральд примерила белоснежную рубашку-тунику с черными брюками, которую довершила сапогами на каблуке и сумкой. Она также позировала в синем брючном костюме и эффектном свитере с обнаженными плечами. Также Евгения примеряла идеальное кашемировое пальто коричневого цвета.



Роскошные образы Евгении Эмеральд / Фото с Elle

В интервью военная рассказала, что для нее самым сложным на войне есть разлука с родными, по которым она очень скучает.

До полномасштабного вторжения в Евгении были отношения, однако во время войны любимый человек уехал за границу, оставив саму женщину. Женщина рассказала, что испытывала очень большое разочарование и сильную боль, однако время все вылечило.

"Грустила и плакала я только по ночам, я позволяла себе проживать эту эмоцию и считаю, что это чрезвычайно важно. Это все было для меня очень крутой наукой. Когда что-то происходит, я не спрашиваю Бога: "За что ты так со мной?" – я говорю: "Боже, подскажи, зачем это мне". Когда что-то идет в жизни не по плану, я точно понимаю, что на самом деле все согласно плану просто нас к чему-то готовят, и это подтверждается постоянно в моей жизни. Поэтому просто время, время и анализ они мне помогли", – рассказала Евгения.



Роскошные образы Евгении Эмеральд / Фото с Elle

По словам снайперши, чтобы найти в себе желание жить дальше, несмотря на войну, мы должны быть счастливы.

"Когда я думала, что уже пала духом, я поняла, что нужно что-то делать, и начала себе напоминать, что меня делало счастливой в гражданской жизни, что заставляло улыбаться и радоваться. И эти маленькие вещи я стала делать шаг за шагом, напоминая себе каждый день. Потом я начала утром улыбаться, даже когда это было тяжело, и сказать "спасибо". Благодарю за то, что этот день наступил. Спасибо, что именно эти ребята, мои собратья, окружают меня, даже когда мы спорим или ссоримся, потому что это тоже нормально. И в какой-то момент я поняла, что я счастливая женщина на войне. Я снова вспомнила, что такое жизнь. Я захотела снова жить, развиваться, учиться (изучать английский язык), захотела заниматься своим личностным развитием, развитием своего сообщества, которое открыла за месяц до войны, захотела готовить, то есть я захотела нормальной счастливой жизни, и как только я это поняла, моя жизнь на войне очень изменилось и я встретила своего любимого человека", – отметила Евгения.



Роскошные образы Евгении Эмеральд / Фото с Elle