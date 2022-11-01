42-летняя актриса Сара Шахи известна своими ролями в сериалах "Секс/Жизнь" и фильмом "Черный Адам" позировала на обложке глянца L'Officiel Australia в невероятном платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.

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Знаменитость примеряла черное корсетное платье с глубоким разрезом в зоне декольте и прозрачной бежевой вставкой. Мини платье украшено ручной вышивкой. Стоит платье на сайте бренда 2580 евро.

Стилисты завязали Сари высокий пучок на голове и дополнили образ обручем от бренда Rinaldy Yunardi.



Сара Шахи снялась для глянца L'Officiel / Фото с Instagram



Сара Шахи снялась для глянца L'Officiel / Фото с Instagram

Для съемки в глянце Сара Шахи примеряла роскошное вишневое латексное платье, белое платье с вырезами, черное платье на длинный рукав и балаклаву украшенное камнями. Наряд актриса одела от брендов Dolce & Gabbana, Givenchy, Monot и Mugler.



Сара Шахи снялась для глянца L'Officiel / Фото с Instagram



Сара Шахи снялась для глянца L'Officiel / Фото с Instagram



Сара Шахи снялась для глянца L'Officiel / Фото с Instagram