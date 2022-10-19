На обложке Меган Маркл появилась в лаконичном черном платье с массивным золотым колье на шее.

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Стилисты собрали ее волосы в пучок, а визажисты нанесли макияж с акцентом на темно-коричневые веки. Обложка глянца вышла с надписью "Момент Меган".



Меган Маркл снялась для глянца Variety / Фото с Instagram

41-летняя знаменитость для фотосессий в издании примеряла наряды от брендов Armani, Max Mara, Carolina Herrera, Jason Wu и Galvan.

Съемки для фотосессии проходили на ранчо Сан-Исидро в Монтесито. Там живут сейчас герцоги Сасскекские со своими двумя детьми – сыном Арчи и дочерью Лилибет.

Перед камерой Меган Маркл позировала в бежевом комбинезоне с распущенными волосами, уложенными в легкие волны и золотыми украшениями – браслетами и перстнями, которые довершали ее образ.



Меган Маркл снялась для глянца Variety / Фото с Instagram

Также она примеряла длинное бело-розовое платье и кокетливо позировала босиком лежа в бунгале. На фоне голубой вуали Меган Маркл предстала в роскошном платье-бюстье синего цвета и минималистичных серебристых босоножках.



Меган Маркл снялась для глянца Variety / Фото с Instagram



Меган Маркл снялась для глянца Variety / Фото с Instagram



Меган Маркл снялась для глянца Variety / Фото с Instagram



Меган Маркл снялась для глянца Variety / Фото с Instagram



Меган Маркл снялась для глянца Variety / Фото с Instagram