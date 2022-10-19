На обкладинці Меган Маркл з’явилася у лаконічній чорній сукні з масивним золотим кольє на шиї.

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Стилісти зібрали її волосся в пучок, а візажисти нанесли макіяж з акцентом на темно-коричневі повіки. Обкладинка глянцю вийшла з надписом "Момент Меган".



Меган Маркл знялася для глянцю Variety / Фото з Instagram

41-річна знаменитість для фотосесій у виданні приміряла вбрання від брендів Armani, Max Mara, Carolina Herrera, Jason Wu та Galvan.

Зйомки для фотосесії проходили на ранчо Сан-Ісідро в Монтесіто. Саме там живуть зараз герцоги Сасскекські зі своїми двома дітьми – сином Арчі та донькою Лілібет.

Перед камерою Меган Маркл позувала у бежевому комбінезоні з розпущеним волоссям, вкладеним у легкі хвильки та золотими прикрасами – браслетами та перстнями, які довершували її образ.



Меган Маркл знялася для глянцю Variety / Фото з Instagram

Також вона приміряла довгу біло-рожеву сукню та кокетливо позувала босоніж лежачи в бунгалі. На тлі блакитної вуалі Меган Маркл постала у розкішному платті-бюстьє синього кольору та мінімалістичних сріблястих босоніжках.



Меган Маркл знялася для глянцю Variety / Фото з Instagram



Меган Маркл знялася для глянцю Variety / Фото з Instagram



Меган Маркл знялася для глянцю Variety / Фото з Instagram



Меган Маркл знялася для глянцю Variety / Фото з Instagram



Меган Маркл знялася для глянцю Variety / Фото з Instagram