Военная Руслана Данилкина стала лицом лимитированной коллекции футболок "Мотанка" Андре Тана
Источник:Андре Тан
12 апреля известный украинский модельер Андре Тан запустил благотворительную инициативу - коллекцию унисекс-футболок под названием "Мотанка". Часть средств, вырученных с одежды, переведут в благотворительный фонд ведущей Лилии Ребрик.
К тому же эта инициатива направлена на поддержку женщин и сохранение культурного наследия. По словам дизайнера, изображение мотанок в коллекции является символом добра и защиты для женщин, которые потеряли все из-за войны и сейчас вынуждены начинать жизнь сначала.
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Коллекция "Мотанка" Андре Тана
Как известно, часть денег с проданных футболок этой лимитированной коллекции, переведут на проект "Непокоренная" благотворительного фонда ведущей Лилии Ребрик. В то же время лицом коллекции стала 19-летняя украинская военная Руслана Данилкина, которая потеряла ногу на фронте.
Это очень сильная и энергичная личность, которая олицетворяет украинскую несокрушимость,
– описал девушку дизайнер.
Также Андре сообщил, что в течение первой недели продажи у людей будет возможность получить куклу-мотанку, просто приобретя коллекционную футболку. Впоследствии можно будет купить эти куклы отдельно.
Я сейчас активно изучаю украинскую историю, стараюсь погружаться в нее как можно глубже. Меня очень интересуют и вдохновляют традиции, быт и костюмы наших предков. Одним из таких открытий стала кукла-мотанка, которую вообще изобрели 5 тысяч лет назад и которая еще с давних времен присутствовала в украинской культуре. Это был оберег каждой конкретной семьи, что передавался из поколения в поколение, олицетворяя знания, опыт и силу,
– поделился модельер.
Руслана Данилкина в новой коллекции Андре Тана / Фото пресс-служби
Что известно о Руслане Данилкиной
- Девушка, известная, как Несокрушимая Руся, ушла добровольцем на войну в 18 лет.
- Она стала оператором-связистом и работала на Запорожском и Херсонском направлениях.
- 10 февраля 2023 года Руслана попала под обстрел у линии фронта, когда на машине меняла позицию.
- Она сразу поняла, что может потерять ногу, и боялась посмотреть на то, что от конечности осталось. Однако ей повезло, поскольку почти сразу началась эвакуация раненых.
- После этого началась реабилитация, жизнь с фантомными болями и вечная борьба, однако с поддержкой родных. Впоследствии Руслане установили протез, с которым она снова училась ходить.