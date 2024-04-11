Руслан Багинский создал шляпы для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы: удивительные головные уборы

Известный дизайнер из Львова Руслан Багинский решил подарить королевским особам удивительные шляпки. Он создал головные уборы для Кейт Миддлтон и королевы Камилы.

Летом 2022 года коллекцию шляпок для Елизаветы II пополнил кастомный головной убор от Руслана Багинского, впрочем королева таки не успела его надеть.

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В этом же году дизайнер решил порадовать своими уникальными изделиями двух других королевских особ – принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и жену короля Чарльза III королеву Камиллу.

Временно поверенный в делах Николас Гаррокс принял две особые шляпки от Руслана Багинского, чтобы передать их знаменитым лицам.

Церемония передачи происходила во дворе Посольства Великобритании и стала возможной благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины.



Руслан Багинский передал шляпы для королевских особ / Фото Jet Setter

Великобритания и Украина являются стратегическими партнерами и настоящими друзьями,

– говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине и украинского МИД, опубликованном в инстаграме.

Для принцессы Уэльской дизайнер создал зеленую большую шляпу с пришитым цветком форзиции ручной работы из шелка. Этот цветок является одним из первоцветов и является символом жизни и надежды.



Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ / Фото Pexels

Для Ее Величества королевы Камиллы известный шляпник создал черный асимметричный берет, украшенный соцветием фиалок также ручной работы из шелка.



Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ / Фото Pexels

Все головные уборы Руслан Багинский упаковал в огромные белые круглые коробки с одноименным названием бренда.



Руслан Багинский создал шляпы для королевских особ / Фото Pexels

Львовянин является очень популярным за пределами Украины. Его головные уборы носят звезды мирового масштаба. Мадонна снималась в шляпе Руслана Багинского для глянца, Бейонсе выбирала головные уборы для своего концертного тура, а Рианна носила соломенную шляпу во время беременности.