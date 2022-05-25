Румынские актрисы покорили Каннский кинофестиваль желто-синими образами: красивые кадры

Многие из гостей Каннского кинофестиваля выбирают наряды в сине-желтых цветах, демонстрируя таким образом свою поддержку Украине. Две румынские актрисы удивили фотографов на фотоколе своими впечатляющими аутфитами.

Цвет года Very Peri, избравший институт Pantone уже далеко отошел на второй план. Теперь многие знаменитости создают свои образы в голубовато-желтых цветах, которые соответствуют цветам нашего флага.

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На красную дорожку звезды выходят с сине-желтыми лентами, платками и даже составляют целые образы. На Каннском кинофестивале выразить свою поддержку Украине решили румынские актрисы.

К фотокругу Мара Бугарин и Мара Викол вышли в желтых и синих образах. Блондинка Мара Бугарин надела желтое платье длины меди с горловиной, объемными рукавами и рюшами. Ее look дополнили светло-желтые босоножки. Мара Викол надела синее атласное платье с вырезом на талии.

Девушки являются главными актрисами фильма "Метроном" режиссера Александра Белыка. Картина рассказывает историю 17-летней девушки Анны, которая узнает о том, что ее парень намерен убежать из страны навсегда через несколько дней. Влюбленные решают провести несколько дней вместе. События фильма будут разворачиваться осенью 1972 года.



Образы румынских актрис / Фото с Getty Images

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