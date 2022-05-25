Цвет года Very Peri, избравший институт Pantone уже далеко отошел на второй план. Теперь многие знаменитости создают свои образы в голубовато-желтых цветах, которые соответствуют цветам нашего флага.
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На красную дорожку звезды выходят с сине-желтыми лентами, платками и даже составляют целые образы. На Каннском кинофестивале выразить свою поддержку Украине решили румынские актрисы.
К фотокругу Мара Бугарин и Мара Викол вышли в желтых и синих образах. Блондинка Мара Бугарин надела желтое платье длины меди с горловиной, объемными рукавами и рюшами. Ее look дополнили светло-желтые босоножки. Мара Викол надела синее атласное платье с вырезом на талии.
Девушки являются главными актрисами фильма "Метроном" режиссера Александра Белыка. Картина рассказывает историю 17-летней девушки Анны, которая узнает о том, что ее парень намерен убежать из страны навсегда через несколько дней. Влюбленные решают провести несколько дней вместе. События фильма будут разворачиваться осенью 1972 года.
Образы румынских актрис / Фото с Getty Images
Основное о Каннском кинофестивале
- Владимир Зеленский 17 мая выступил на церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Президент обратился к участникам через видеосвязь.
- Ли Чон Че, сыгравший в сериале "Игра в кальмара" главную роль Ки Хуна под номером 456, поддержал Украину на Каннском кинофестивале. Он дополнил пиджак голубовато-желтой лентой.
- На красную дорожку Каннского кинофестиваля выбежала активистка. Она имела нарисованный украинский флаг на теле, где также писало "Прекратите нас насиловать".
- В Каннах состоялась премьера фильма "Памфир". Показ прошел с аншлагом, завершили рекордные 6-минутные овации зрителей. Актриса фильма Соломия Кириллова вышла на сцену в роскошном платье бежевом платье с голубыми вставками от дизайнера Ивана Фролова.
- Британская киноактриса Тильда Свинтон поддержала Украину в Каннах. Звезда "Доктора Стрэнджа" и "Памяти" пришла на красную дорожку в голубом платье. Свой образ дополнила сумкой желтого цвета.