Цвет года Very Peri, избравший институт Pantone уже далеко отошел на второй план. Теперь многие знаменитости создают свои образы в голубовато-желтых цветах, которые соответствуют цветам нашего флага.

Читайте также В роскошном платье: Алина Байкова вышла на красную дорожку в Каннах с флагом Украины в руках

На красную дорожку звезды выходят с сине-желтыми лентами, платками и даже составляют целые образы. На Каннском кинофестивале выразить свою поддержку Украине решили румынские актрисы.

К фотокругу Мара Бугарин и Мара Викол вышли в желтых и синих образах. Блондинка Мара Бугарин надела желтое платье длины меди с горловиной, объемными рукавами и рюшами. Ее look дополнили светло-желтые босоножки. Мара Викол надела синее атласное платье с вырезом на талии.

Девушки являются главными актрисами фильма "Метроном" режиссера Александра Белыка. Картина рассказывает историю 17-летней девушки Анны, которая узнает о том, что ее парень намерен убежать из страны навсегда через несколько дней. Влюбленные решают провести несколько дней вместе. События фильма будут разворачиваться осенью 1972 года.



Образы румынских актрис / Фото с Getty Images

Основное о Каннском кинофестивале