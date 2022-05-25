Колір року Very Peri, який обрав інститут Pantone вже далеко відійшов на другий план. Тепер чимало знаменитостей створюють свої образи у блакитно-жовтих кольорах, які відповідають кольорам нашого прапора.
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На червону доріжку зірки виходять з синьо-жовтими стрічками, хустинами та навіть складають цілі образи. Так, на Каннському кінофестивалі висловити свою підтримку Україні вирішили румунські акторки.
До фотоколу Мара Бугарін і Мара Вікол вийшли у жовтих та синіх образах. Білявка Мара Бугарін одягнула жовту сукню довжини міді з горловиною, об’ємними рукавами та рюшами. Її look доповнили світло-жовті босоніжки. Мара Вікол одягнула синю атласну сукню з вирізом на талії.
Дівчата є головними акторками фільму "Метроном" режисера Александра Белика. Картина розповідає історію 17-річної дівчини Анни, яка дізнається про те, що її хлопець має намір втекти з країни назавжди за кілька днів. Закохані вирішують провести кілька днів разом. Події у фільму розгортатимуться восени 1972 року.
Образи румунських акторок / Фото з Getty Images
Основне про Каннський кінофестиваль
- Володимир Зеленський 17 травня виступив на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю. Президент звернувся до учасників через відеозв'язок.
- Лі Чон Че, який зіграв у серіалі "Гра в кальмара" головну роль Кі Хуна під номером 456, підтримав Україну на Каннському кінофестивалі. Він доповнив піджак блакитно-жовтою стрічкою.
- На червону доріжку Каннського кінофестивалю вибігла активістка. Вона мала намальований український прапор на тілі, де також писало "Припиніть нас ґвалтувати".
- У Каннах відбулася прем’єра фільму "Памфір". Показ пройшов з аншлагом, завершили його рекордні 6-хвилиннні овації глядачів. Акторка фільму Соломія Кирилова вийшла на сцену у розкішній сукні бежевій сукні з блакитними вставками від дизайнера Івана Фролова.
- Британська кіноакторка Тільда Свінтон підтримала Україну в Каннах. Зірка "Доктора Стренджа" та "Пам'яті" прийшла на червону доріжку у блакитній сукні. Свій образ доповнила сумкою жовтого кольору.