Как одеться в офис: икона стиля Рози Хантингтон-Уайтли показывает безупречный образ

Известная модница Рози Хантингтон-Уайтли порадовала своих поклонников новым образом. Знаменитость показала стилизацию вещей, которые идеально подойдут для офиса.

Британская супермодель известна своим безупречным чувством стиля, поэтому ее образы обожают тысячи модниц со всего мира. Инфлюенсерку иногда называют "королевой трикотажа", впрочем жакеты – это еще ее одна любовь в гардеробе, поэтому она охотно демонстрирует с ними стильные образы.

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Рози любит классику, базовые цвета, поэтому умеет создать аутфит, который идеально подойдет для любой ситуации – встречи с друзьями или работы. Большинство компаний уже не имеют дресс-кода, как прежде, который состоял из белой рубашки и юбки-карандаша, впрочем блейзер до сих пор остается актуальной вещью для офисных образов.

На своем примере жена актера Джейсона Стейтема продемонстрировала, как стильно и красиво одеться на работу.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Инфлюенсерка с почти 20-миллионной аудиторией в инстаграме показала свой любимый стиль фото – в зеркале. Блондинка соединила классическую черную водолазку с удлиненным жакетом, а на низ надела кремовые брюки с тонким черным поясом и золотой фурнитурой.

Чтобы добавить аутфиту изящества и строгости, Рози дополнила look черными сапогами на каблуках, сумкой-клатчем и солнцезащитными очками. Волосы модель распустила и уложила в едва заметные волны.

Если ищете для себя еще какие-то интересные варианты с блейзерами – советуем присмотреться к образам модели. В ее арсенале фотографий вы найдете различные варианты жакетов – от приталенных до маскулинных. Рози сочетает их с лонгсливами, лайками, брюками палаццо, леггинсами и трикотажными платьями или юбками.

Помните, для того, чтобы хорошо выглядеть на работе, вам надо знать базовые правила по подбору вещей. Подбирайте блузки, жакеты и брюки классических цветов, чтобы они хорошо сочетались между собой и избегайте очень ярких и насыщенных тонов.

Также не забывайте, что одежда обязательно должна подходить вам по типу фигуры и подходить к вашей внешности. Ваш наряд должен иметь правильную посадку и хорошо садиться по телу.