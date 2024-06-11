Дизайнер Симон Жакмюс представил коллекцию для сезона осень-зима 2024, пишет Fashion 24. Модели дефилировали на вилле писателя Курцио Малапарте. На модное событие приехала Дуа Липа, Тина Кунаки и Рози Хантингтон-Уайтли, которая продемонстрировала несколько необычный для себя образ.

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Рози Хантингтон-Уайтли показала интересный аутфит

37-летняя супермодель примерила на себе наряд, который прекрасно подойдет для любых праздничных летних образов. Икона стиля Рози Хантингтон-Уайтли уже давно диктует тренды всем модницам мира, поэтому часто примеряет безупречные образы, которые все хотят повторить.

На презентацию коллекции Jacquemus британка надела черную майку на тонких бретелях, которую соединила с анималистической юбкой в принт зебры. В общем Рози придерживается классики в своих образах и крайне редко надевает резкие принты, впрочем на этот раз решила создать интересный look и показать, как может выглядеть по новому.

Аутфит знаменитости дополнили черные минималистичные босоножки на каблуках. Что касается аксессуаров, то модель сделала ставку на черные солнцезащитные очки, клатч и золотой массивный браслет на руке, а белокурые волосы распустила и выпрямила.



Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото Getty Images

Несмотря на то, что Рози Хантингтон-Уайтли является известной любительницей классического стиля, стилизация анималистического принта в образе тоже довольно красивая. Look выглядит лаконичным и стильным, а черные тона только добавляют элегантности и изысканности.