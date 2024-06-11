Дизайнер Симон Жакмюс презентував колекцію для сезону осінь-зима 2024, пише Fashion 24. Моделі дефілювали на віллі письменника Курціо Малапарте. На модну подію приїхала Дуа Ліпа, Тіна Кунакі та Розі Гантінгтон-Вайтлі, яка продемонструвала дещо незвичний для себе образ.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі показала цікавий аутфіт

37-річна супермодель приміряла на собі вбрання, яке чудово підійде для будь-яких святкових літніх образів. Ікона стилю Розі Гантінгтон-Вайтлі вже давно диктує тренди всім модницям світу, тож часто приміряє бездоганні образи, які всі хочуть повторити.

На презентацію колекції Jacquemus британка одягнула чорну майку на тонких бретелях, яку поєднала з анімалістичною спідницею в принт зебри. Загалом Розі дотримується класики у своїх образах та вкрай рідко одягає різкі принти, втім цього разу вирішила створити цікавий look та показати, як може виглядати по новому.

Аутфіт знаменитості доповнили чорні мінімалістичні босоніжки на підборах. Щодо аксесуарів, то модель зробила ставку на чорні сонцезахисні окуляри, клатч та золотий масивний браслет на руці, а біляве волосся розпустила та випрямила.



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото Getty Images

Попри те, що Розі Гантінгтон-Вайтлі є знаною любителькою класичного стилю, стилізація анімалістичного принта в образі теж є доволі красивою. Look виглядає лаконічним та стильним, а чорні тони лише додають елегантності та вишуканості.