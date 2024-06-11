Дженнифер Лопес всегда находится в центре внимания, пишет Fashion 24. Ее часто приглашают на телесъемки, светские события и фотосессии. Недавно звезда продемонстрировала интересный образ из Лос-Анджелеса.
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Стильный look Дженнифер Лопес
Знаменитая актриса примерила классическую белую майку, которую сочетала с бежевыми брюками палаццо на высокой посадке. Брюки были несколько длинноватыми и красиво спадали вниз.
Образ Дженнифер дополнила белыми кроссовками. Среди аксессуаров она сделала ставку на золотые серьги, часы и коричневые солнцезащитные очки. Волосы звезда зачесала в пучок.
Такой аутфит можно довольно легко повторить. Для этого можете застилизировать белую майку и бежевые брюки или белый верх совместить с любыми классическими брюками разных цветов. Бежевый низ довершайте любым верхом: топом, футболкой, майкой или поло в классических цветах.
Сверху можно надеть рубашку или джинсовую куртку. Обувь к такому аутфиту подходит любая – от кроссовок до босоножек на каблуке.
Модный образ Дженнифер Лопес / Фото Getty Images
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