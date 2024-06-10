В августе 2023 года звездные супруги во второй раз стали родителями. Влада Седан родила вторую дочь, которую назвали Леей. Впрочем, только через 9 месяцев после рождения Александр и Влада отпраздновали таинство крещения.

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Важное событие праздновали в Виннице, в мае. Впрочем, только теперь Влада Седан поделилась с поклонниками кадрами с крестин и показала свой нежный образ.

Влада Седан на крещении дочери

Антураж, фотозона ресторана и праздничный стол были украшены голубыми тонами, поэтому супруги выбрали для себя соответствующие образы согласно дресс-коду. Влада Седан предстала перед камерой в красивом белом платье длины миди, которое усеяно голубыми белыми цветами и с декорацией белого воротника.

Ее аутфит дополняли белые босоножки с ремешками и сдержанная прическа. Блондинка собрала волосы в пучок, надела минималистичные серьги Van Cleef & Arpels и колье от того же бренда.

Александр Зинченко позировал рядом с женой в сером костюме, белой футболке и серой обуви. Дочь Лея и Ева были одеты в голубые платья.

Жена Зинченко не является активной пользовательницей инстаграма. Она не транслирует на личной странице полностью свою жизнь, как это делают известные звезды. Зато Влада иногда делится милыми моментами из повседневной жизни в сторис, публикует семейные кадры с мужем и детьми и показывает стильные образы.