У серпні 2023 року зіркове подружжя вдруге стало батьками. Влада Седан народила другу донечку, яку назвали Леєю. Втім лише через 9 місяців після народження Олександр та Влада відсвяткували таїнство хрещення.

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Важливу подію святкували у Вінниці, у травні. Втім лише тепер Влада Седан поділилася з прихильниками кадрами з хрестин та показала свій ніжний образ.

Влада Седан на хрещенні доньки

Антураж, фотозона ресторану та святковий стіл були оздоблені блакитними тонами, тож подружжя обрало для себе відповідні образи згідно з дрес-кодом. Влада Седан постала перед камерою у красивій білій сукні довжини міді, яка всіяна блакитними білими квітами та з декорацією білого коміра.

Її аутфіт доповнювали білі босоніжки з ремінцями та стримана зачіска. Білявка зібрала волосся в пучок, одягнула мінімалістичні сережки Van Cleef & Arpels та кольє від того ж бренду.

Олександр Зінченко позував поруч з дружиною в сірому костюмі, білій футболці та сірому взутті. Донечка Лея та Єва були одягнені в блакитні плаття.

Дружина Зінченка не є активною користувачкою інстаграму. Вона не транслює на особистій сторінці повністю своє життя, як це роблять відомі зірки. Натомість Влада інколи ділиться милими моментами з повсякденного життя у сторіс, публікує сімейні кадри з чоловіком та дітьми й показує стильні образи.