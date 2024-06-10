Демі Мур тісно співпрацює зі стилістом, тому кожен її аутфіт просто неможливо оминути увагою. Акторка повністю змінила стиль і почала носити наймодніші речі сезону. Тепер красуня постійно робить світлини у вибухових образах.

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Стиліст підбирає для Демі Мур вбрання, яке вигідно підкреслює її фігуру. Останні місяці 61-річна акторка дає фору наймоднішим дівчатам.

Розкішний look Демі Мур

На прем’єру документального фільму в кінотеатрі "Трайбек", що у Нью-Йорку, Демі Мур прийшла у костюмі від бренду Schiaparelli. Це вбрання з колекції прет-а-порте весняно-літнього сезону.

Акторка одягнула білу вкорочену жилетку з коміром, яку поєднала широкими штанами. Жилетка була доповнена золотистими ґудзиками, а штани – кількома золотими заклепками.

Найцікавішим акцентом в образі стало взуття. Демі Мур одягнула білі сланці з імітацією золотих пальців на нозі. Найчастіше акторка любить довершувати образи випрямленим волоссям, втім цього разу постала в стильних кучерях, а look доповнили масивні золотисті сережки.

Зазначимо, що схоже вбрання цього сезону є доволі популярним. Обирайте для себе денімові жилетки та широкі джинси та поєднуйте з кросівками чи взуттям на підборах. Також не забувайте про класику – костюмну жилетку та палаццо, які є втіленням естетики Old Money.