Классические цвета остаются в моде вне зависимости от сезона. Самым популярным классический черный. Супермодель, известная своей страстью к моде, решила показать, как можно стилизовать черный верх и низ.
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Классические цвета, правильно подобранные аксессуары и фирменное зеркало – основа модной рубрики. Стилем супермодели Рози Гантингтон-Вайтли восхищаются не только 17 миллионов подписчиков в инстаграмме, но и редакторы модных изданий.
Экспериментальная мода – это не о нашей героине, она всегда выбирает классику. Рози знает, как подать себя, она королева повседневного стиля,
– говорилось в издании Glamour.
Кроме того, Рози Гантингтон-Уайтли считают самой успешной моделью Victoria's Secret. Но даже после того, как она покинула "ангельский" коллектив, ее карьера не закончилась. Теперь блондинка считается настоящей иконой стиля.
В своем профиле модель показала, как можно стильно носить черную юбку с обжатыми сапогами и жилеткой, брючный костюм, лосины с жакетом, комбинезон и куртку с леггинсами. Свои образы Рози, как обычно, дополнила черными солнцезащитными очками.
Стильные образы в черном цвете / Фото с Instagram Рози Гантингтон-Уайтли
Стильные образы в черном цвете / Фото с Instagram Рози Гантингтон-Уайтли
Стильные образы в черном цвете / Фото с Instagram Рози Гантингтон-Уайтли
Стильные образы в черном цвете / Фото с Instagram Рози Гантингтон-Уайтли
Стильные образы в черном цвете / Фото с Instagram Рози Гантингтон-Уайтли
Стильные образы в черном цвете / Фото с Instagram Рози Гантингтон-Уайтли