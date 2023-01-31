Известная супермодель предстала перед камерой в коричневом монохромном образе. Манекенщица обожает выглядеть стильно, поэтому поделилась с фанатами эффектным выходом в Париже.

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Коко Роша активно ведет свою страницу в инстаграмме, за которой следят почти 2 миллиона пользователей со всего мира. Материнство ей совсем не мешает ездить в разные страны и показывать эффектные образы. Коко Роша научилась совмещать воспитание детей со своей карьерой, так что успевает даже дефилировать подиумами.

Знаменитость обладает отличным чувством стиля, который наработала годами, умеет непринужденно и органично позировать. Модель любит комбинировать сложные фактуры и подбирать оттенки к основному цвету.

Так, в париже канадская модель решила примерить атласную нежно-кремовую блузку на пуговицах, которую дополнила трендовой юбкой длины меди с драпировкой, которая сейчас актуальна.

Сверху модель дополнила образ коричневым кожаным тренчем от бренда Tods. Образ Коко дополнила необычными двухцветными сапогами на каблуке. Ее парижский элегантный аутфит дополнило кремовое кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Коко Роша уже не в первый раз одевает головные уборы от самого знаменитого дизайнера головных уборов в Украине. Эффектный выход модели дополнила фактурная минималистичная черная сумка с золотистыми вставками.

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