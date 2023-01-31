Відома супермодель з’явилася перед камерою у коричневому монохромному образі. Манекенниця обожнює виглядати стильно, тож поділилася з фанатами ефектним виходом у Парижі.

Читайте також Широкі, костюмні та карго: як виглядають найкращі штани 2023 року

Коко Роша активно веде свою сторінку в інстаграмі, за якою стежать майже 2 мільйони користувачів зі всього світу. Материнство їй зовсім не заважає їздити в різні країни та демонструвати ефектні образи. Коко Роша навчилася поєднувати виховання дітей зі своєю кар’єрою, тож встигає навіть дефілювати подіумами.

Знаменитість володіє чудовим відчуттям стилю, який напрацювала роками, вміє невимушено та органічно позувати. Модель любить комбінувати складні фактури та підбирати відтінки до основного кольору.

Так, в парижі канадська модель вирішила приміряти атласну ніжно-кремову блузку на ґудзиках, яку доповнила трендовою спідницею довжини міді з драпіруванням, яке зараз актуальне.

Зверху модель доповнила образ коричневим шкіряним тренчем від бренду Tods. Образ Коко доповнила незвичними двоколірними чоботами на підборах. Її паризький елегантний аутфіт доповнило кремове кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Коко Роша вже не вперше одягає головні убори від найзнаменитішого дизайнера головних уборів в Україні. Ефектний вихід моделі доповнила фактурна мінімалістична сумка чорного кольору із золотистими вставками.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч