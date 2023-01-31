Зазвичай ми звикли доповнювати свої буденні виходи базовими джинсами, втім штани – це класика, від якої не варто відмовлятися. Що буде в моді у 2023 році та які фасони нам підготували дизайнери – читайте в матеріалі.

Читайте також Найкращі туфлі весни – металізовані: обираємо стильні варіанти

Срібло

Сріблясті штани – ключовий тренд весни-літа 2023. Можете сміливо обирати металізовані штани у стилі Isabel Marant. Вони гарно поєднуватимуться з базовими майками, футболками чи корсетами.



Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue

Широкі штани

Штани широкого крою залишаться з нами надовго. Звертайте увагу в новому сезоні на темно-сині штани, які пасуватимуть до чорних лонгслівів та яскравих блуз.

Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue

Вільний фасон

У гардеробі пара вільних джинсів не буде зайвою. Поєднуйте їх з обтислою сорочкою та великою кількітю прикрас.



Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue

Прямий крій

Black total look завжди стильно виглядає, тому шукайте пару з високою посадкою та широкими прямими штанинами. Виглядатиме такий образ просто, лаконічно та модно.



Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue

Білі штани

Штани білого кольору – незмінна річ в літню пору року. Обирайте варіанти з широкою штаниною та високою талією. Ефектно білі штани будуть виглядати з блейзерами розміру оверсайз.



Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue

Карго

Штани карго повертаються в моду. Вони є в гардеробі Ріанни, Дуа Ліпи, Емілі Ратаковські, Гейлі Бібер, Джиджі та Белли Хадід.



Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue

Костюмні штани

Штанний костюм є надійною основою будь-якого гардеробу. Ви можете носити окремо і штани, і жакет. Віддавайте перевагу в новому сезоні штанам з високою посадкою.



Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue