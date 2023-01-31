Зазвичай ми звикли доповнювати свої буденні виходи базовими джинсами, втім штани – це класика, від якої не варто відмовлятися. Що буде в моді у 2023 році та які фасони нам підготували дизайнери – читайте в матеріалі.
Читайте також Найкращі туфлі весни – металізовані: обираємо стильні варіанти
Срібло
Сріблясті штани – ключовий тренд весни-літа 2023. Можете сміливо обирати металізовані штани у стилі Isabel Marant. Вони гарно поєднуватимуться з базовими майками, футболками чи корсетами.
Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue
Широкі штани
Штани широкого крою залишаться з нами надовго. Звертайте увагу в новому сезоні на темно-сині штани, які пасуватимуть до чорних лонгслівів та яскравих блуз.
Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue
Вільний фасон
У гардеробі пара вільних джинсів не буде зайвою. Поєднуйте їх з обтислою сорочкою та великою кількітю прикрас.
Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue
Прямий крій
Black total look завжди стильно виглядає, тому шукайте пару з високою посадкою та широкими прямими штанинами. Виглядатиме такий образ просто, лаконічно та модно.
Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue
Білі штани
Штани білого кольору – незмінна річ в літню пору року. Обирайте варіанти з широкою штаниною та високою талією. Ефектно білі штани будуть виглядати з блейзерами розміру оверсайз.
Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue
Карго
Штани карго повертаються в моду. Вони є в гардеробі Ріанни, Дуа Ліпи, Емілі Ратаковські, Гейлі Бібер, Джиджі та Белли Хадід.
Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue
Костюмні штани
Штанний костюм є надійною основою будь-якого гардеробу. Ви можете носити окремо і штани, і жакет. Віддавайте перевагу в новому сезоні штанам з високою посадкою.
Актуальні штани на 2023 рік / Фото з Vogue