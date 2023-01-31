Нас чекає свіжа взуттєва тенденція, яка вже є в гардеробах багатьох модниць. Нещодавно модний образ показала Кеті Голмс. Акторка одягнула широкі штани у білизняному стилі, які поєднала з металізованим взуттям.

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Відтінки металіку з’явилися в колекціях світових брендів на сезон весна-літо 2023 (Prada, Bottega Veneta, Marni, Miu Miu та інші). Варто зазначити, що такі особливі туфлі додадуть шику будь-якому образу. Окрім того, як показує Кеті Голмс, вони підійдуть для денного чи вечірнього виходу.

Туфлі та босоніжки в золотому, бронзовому, платиновому або срібному кольорі здатні довершити ваші святкові та буденні виходи. Доповнюйте ними виходи у базовій футболці з джинсами, штанні костюми, коктейльні сукні чи лаконічні плаття у білизняному стилі.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне одягнула знамениті босоніжки від Loewe з великими сріблястими бантами. Білявка вирішила створити образ в одному кольорі, тож одягнула сіре плаття та масивні сережки.

Окрім того фешіоніста показала, як можна легко туфлями доповнити образ, що складається з чорних джинсів та рожевого светра.

Від босоніжок з масивними бантами не відмовилася модниця Перніль Тейсбек, яка доповнила ними звичайний базовий образ, що складався зі светру та джинсів.

Французька модниця Жюлі Феррері доповнила сріблястими сукнями фісташковий образ, що складався зі светру та модних вельветових штанів.

Бренд Prada показує, як створити монохромний образ завдяки сукні та босоніжкам із золотистого відтінку.