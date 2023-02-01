Класичні кольори залишаються в моді незалежно від сезону. Найпопулярнішим є класичний чорний. Супермодель, яка відома своєю пристрастю до моди вирішила показати, як можна стилізувати чорний верх та низ.

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Класичні кольри, правильно підібрані аксесуари та її фірмове дзеркало – основа модної рубрики. Стилем супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі захоплюються не лише 17 мільйонів її підписників в інстаграмі, але й редактори модних видань.

Експериментальна мода – це не про нашу героїню, вона завжди обирає класику. Розі знає, як подати себе, вона королева повсякденного стилю,

– йшлось у виданні Glamour.

Окрім того, Розі Гантінгтон-Вайтлі ввважають найуспішнішою моделлю Victoria's Secret. Але навіть після того, як вона покинула "ангельський" колектив, її кар'єра не закінчилася. Тепер білявка вважається справжньою іконою стилю.

У своєму профілі модель показала, як можна стильно носити чорну мідіспідницю з обтислими чоботами та жилеткою, штанний костюм, лосини з жакетом, комбінезон та куртку з легінсами. Свої образи Розі, як завжди, доповнила чорними сонцезахисними окулярами.



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі