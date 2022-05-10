76 дней Украина героически борется за свое право на свободу. Мы достойно держимся и верим в нашу победу, впрочем, ее цена – слишком высока. Украинцы потеряли многих героев, которые до последнего защищали родную землю от россиян.

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"Русская армия убила моего брата"

Российская орда унесла жизни брата украинской модели Кристины Пономарь. Девушка опубликовала несколько фотографий улыбающегося брата в военной форме, от фотографий которых невозможно сдержать слез.

Ты мой герой!! Мой брат! Герои не умирают…RUSSIAN arme killed my brother,

– написала Кристина Пономарь.

Украинская модель написала последнее предложение по-английски, чтобы донести о смерти брата своей многотысячной аудитории из-за границы. Весь мир знает, что русская армия – военные террористы. Они не только убивают наших защитников, но и уносят жизнь у гражданского населения. От их кровавых рук погибли тысячи украинцев и умерли 226 детей, еще больше раненых – 416.

Россияне убили родных украинских звезд

К сожалению, с близкими простились другие известные украинские знаменитости – Наталья Могилевская, Полина Неня и Коля Серга.

Недавно Наталья Могилевская рассказала о смерти своего дяди в заблокированном Мариуполе. Мужчину похоронили в розах у виноградника, поскольку другой возможности не было.

Также о горе в семье сообщила Полина Неня. На войне с Россией погиб ее двоюродный брат Андрей. Мужчину тяжело ранили, он скончался в военном госпитале в Днепре.

Музыкант и ведущий Коля Серга, ранее вступавший в ряды ВСУ, еще в начале апреля рассказал о погибшем друге. Певец отметил, что его товарища Алика застрелили российские оккупанты в Буче.

Он не был военным или в терробороне, он был мирным жителем, которого российские оккупанты убили. Кроме этого, Сергей отметил, что его друг был в отношениях с предательницей Региной Тодоренко, которая умалчивает войну в Украине.