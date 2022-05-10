76 днів Україна героїчно виборює своє право на свободу. Ми гідно тримаємося та віримо в нашу перемогу, втім її ціна – занадто висока. Українці втратили багато героїв, які до останнього боронили рідну землю від росіян.

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"Російська армія вбила мого брата"

Російська орда забрала життя брата української моделі Христини Пономар. Дівчина опублікувала кілька фото усміхненого брата у військовій формі, від світлин яких неможливо стримати сліз.

Ти мій герой!! Мій брат!!! Герої не вмирають…RUSSIAN arme killed my brother,

– написала Христина Пономар.

Українська модель написала останнє речення англійською, щоб донести про смерть брата своїй багатотисячній аудиторії з-за кордону. Увесь світ знає, що російська армія – воєнні терористи. Вони не лише вбивають наших захисників, але й забирають життя в цивільного населення. Від їхніх кровавих рук загинуло тисячі українців та померло 226 дітей, ще більше поранених – 416.

Росіяни вбили рідних українських зірок

На жаль, з близькими попрощалися інші відомі українські знаменитості – Наталія Могилевська, Поліна Неня та Коля Сєрга.

Нещодавно Наталія Могилевська розповіла про смерть свого дядька в заблокованому Маріуполі. Чоловіка поховали в трояндах біля виноградника, оскільки іншої можливості не було.

Також про горе в родині повідомила Поліна Неня. На війні з Росією загинув її двоюрідний брат Андрій. Чоловіка важко поранили, він помер у військовому госпіталі в Дніпрі.

Музикант та ведучий Коля Сєрга, який раніше вступав до лав ЗСУ ще на початку квітня розповів про загиблого друга. Співак зазначив, що його товариша Аліка застрелили російські окупанти в Бучі.

Він не був військовим чи в теробороні, він був мирним жителем, якого російські окупанти вбили. Окрім цього, Сєрга зазначив, що його друг був у стосунках зі зрадницею Регіною Тодоренко, яка замовчує війну в Україні.