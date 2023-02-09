До Дня Валентина осталось несколько дней. Если о подарках любимым вы уже позаботились, то самое время остановить свое внимание на стильных образах. От вашего аутфита зависит настроение всего вечера, так что вам точно нужно вдохновиться интересными образами.

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Желание быть красивой у женщины каждый день, но в День влюбленных эффектный внешний вид является необходимостью. Для того чтобы вы чувствовали себя уверенно, а также произвести хорошее впечатление на свою вторую половинку, стоит продумать свой образ до мелочей.

В этот день платья выходят на первый план, впрочем эффектные жакеты, брюки и стильные лонгсливы также способны обеспечить вам не менее роскошный образ.

Модель Рози Гантингтон-Уайтли известна своей любовью к нейтральным цветам и базовым вещам, поэтому ее праздничные выходы преимущественно состоят из трикотажных платьев. Однако в гардеробе звезды присутствуют кожаные костюмы, стильные платья с вырезами и твидовые костюмы.

Блондинка имеет безупречный вкус, поэтому на собственном примере показывает, что для стильного образа нужно приложить минимум усилий. Наряды британской инфлюэнсерки в основном в базовых цветах, классического стиля и лаконичного кроя. Но если вы хотите добавить немного яркости, всегда можете воспользоваться красной губной помадой или примерить яркий аксессуар.

14 образов в День Валентина в стиле Розе Гантингтон-Уайтли

Твидовый костюм + водолазка

Брючный костюм с перьями

Драпированное платье с вырезами на талии

Шелковое платье меди + сапоги на каблуке

Эффектная водолазка + черные джинсы

Платье макси + сапоги в тон

Шелковое белое платье + кремовые сапоги

Кожаный костюм + собранная прическа

Кремовый жакет + белые брюки

Платье с большим вырезом на спине

Платье с вырезом на плече

Трикотажное платье с вырезом + собранная прическа

Платье на длинный рукав с открытыми плечами

Кремовый жакет + черные брюки