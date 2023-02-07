За инстаграммой-страницей Леони Ханне следит более 4 миллионов поклонниц со всего мира, пишет 24 канал. Блондинка часто делится с поклонниками гламурными образами, состоящими из феерических платьев.

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Никто так не вдохновит девушек на создание романтических образов, как фешиониста Леони Ханне. Ее профиль – клондайк стильных платьев, так что вдохновиться есть чем. За сезон в Леоне собирается такая казна аутфитов, которые можно повторить и влить в реальность под любое событие.

Fashion 24 решил остановить внимание на 10 лучших образах Леони Ханне, которые она недавно одевала.

В зимнее время идеально подойдет платье на длинный рукав длины меди. Леони выбрала желтое изделие с глубоким разрезом на ноге и дополнила высокими ботфордами. Или выбирайте короткое платье, дополняя сапогами до колен.

Зеленый цвет снова входит в тренды 2023 года, поэтому обратите внимание на платья с пайетками и глубоким разрезом.

Беличный стиль все еще остается актуальным. Выбирайте любые цвета, которые вам нравятся – от нейтральных до ярких.

Перья еще не вышли из моды, поэтому такие эффектные вещи можно одевать не только на Новый год, но и в другие сезоны. К примеру, платье, которое надела немецкая инфлюэнсерша, идеально подойдет для празднования Дня Валентина. Также можно выбирать модель в черном цвете с добавлением аксессуаров в тон.

Платья с вырезами нашли свое место в 2023 году. Дизайнеры и не думают прощаться с такими эффектными платьями, так что на День влюбленных делайте ставку на такие платья, как выбрала модная икона стиля Леони Ханне.

Металлик и бахрома в этом году будут присутствовать повсюду, поэтому не обходите возможность примерить на себе вещь, в которой вы будете выглядеть непревзойденно.

Если вы любите одевать зимой тёплые вещи, то выбирайте трикотажное платье на длинный рукав с интересной деталью. Леони Ханне примеряла платье с вырезом на спине, дополнив look минималистичной сумкой от Prada.

Также Леони примерила трикотажное платье вместе с молочным пальто. Блондинка соединила образ со светло-коричневыми сапогами и высокими белыми гетрами.