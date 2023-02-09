До Дня Валентина залишилося кілька днів. Якщо про подарунки коханим ви вже подбали, то саме час зупинити свою увагу на стильних образах. Від вашого аутфіту залежить настрій усього вечора, тож вам точно треба надихнутися цікавими образами.

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Бажання бути красивою у жінки є щодня, але в День закоханих ефектний зовнішній вигляд є необхідністю. Для того, щоб ви відчували себе впевнено, а також справити гарне враження на свою другу половинку, варто продумати свій образ до дрібниць.

У цей день сукні виходять на перший план, втім ефектні жакети, штанні костюми та стильні лонгсліви також здатні забезпечити вам не менш розкішний образ.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі відома своєю любов’ю до нейтральних кольорів та базових речей, тож її святкові виходи переважно складаються з трикотажних суконь. Однак в гардеробі зірки присутні ще шкіряні костюми, стильні сукні з вирізами та твідові костюми.

Білявка має бездоганний смак, тож на власному прикладі показує, що для стильного образу треба прикласти мінімум зусиль. Вбрання британської інфлюенсерки здебільшого в базових кольорах, класичного стилю та лаконічного крою. Та якщо ви хочете додати трохи яскравості, то завжди можете скористатися червоною губною помадою або приміряти яскравий аксесуар.

14 образів на День Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі

Твідовий костюм + водолазка

Штанний костюм з пір’ям

Драпірована сукня з вирізами на талії

Шовкова сукня міді + чоботи на підборах

Ефектна водолазка + чорні джинси

Сукня максі + чоботи в тон

Шовкова біла сукня + кремові чоботи

Шкіряний костюм + зібрана зачіска

Кремовий жакет + білі штани

Сукня з великим вирізом на спині

Сукня з вирізом на плечі

Трикотажна сукня з вирізом + зібрана зачіска

Сукня на довгий рукав з відкритими плечами

Кремовий жакет + чорні штани