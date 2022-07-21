В атласном платье: "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд очаровала нежным образом
Источник:инстаграмм Роми Стрейд
Модель Роми Стрейд второй раз беременна. Теперь она демонстрирует стильные наряды, подчеркивающие округлый животик. На свадьбу к друзьям звезда оделась в атласное платье нежного цвета.
Модель позировала на фото вместе с любимым. Супруги нетерпеливо ждут появления второго ребенка, не стесняются показывать чувства на публике.
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Нежный образ Роми Стрейд
Модель предстала перед камерой в коротком атласном платье нежно-зеленого цвета. Наряд имел длинные рукава, соблазнительное декольте и завязывалось под грудью. Рукой Роми с нежностью выделила беременный животик.
Длинные роскошные волосы модель уложила в легкие волны, красиво спадающие на плечи. На лице Стрейд сделала нежный макияж в нюдовых тонах. Среди аксессуаров ее праздничный аутфит завершили браслеты.
"Свадебный день с моей любовью", – трогательно написала знаменитость под фото.
Роми Стрейд с любимым / Фото с инстаграмма модели