Сейчас Рианна занимается воспитанием детей, отбросила музыкальную карьеру и продвигает бренды косметики и нижнего белья. На новых снимках исполнительница предстала в соблазнительных и базовых комплектах.

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Исполнительница позировала перед камерой фотографа в коричневом бюстгальтере и трусах. Верх она дополнила винтажной коричневой курткой, которую накинула на голову.

Певица предстала со светлыми волосами, которые уложены в кудри. Рианна в очередной раз надела перекуру или же нарастила волосы. Настоящие же волосы знаменитости достаточно короткие.

Звезда не обходится без соблазнительных образов, поэтому несколько кадров сделала в трендовом леопардовом комплекте на диване того же принта. Ее образ дополняло колье, браслет и яркая красная губная помада.

Что известно о бренде Savage X Fenty

Рианна основала этот бренд в 2018 году. Savage X Fenty предлагает нижнее белье в различных размерах – от очень маленьких до очень больших, учитывая потребности женщин с разными типами тел.

Каждый год Savage X Fenty проводит масштабные показы мод, которые транслируются на популярных платформах, таких как Amazon Prime Video. Эти шоу включают выступления известных артистов и моделей.