Первая леди побывала на его палубе и познакомилась с экипажем – украинскими моряками и офицерами, для которых корвет становится местом службы. Также она передала картину "Гетман Иван Мазепа", чтобы "исторический и современный гетманы встретились и вместе одерживали победу Украины над нападающим".

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Во время каждого своего официального визита Елена Зеленская демонстрирует свой элегантный и взвешенный стиль, который готовит вместе с личной стилисткой Натальей Каменской. Чаще всего в иностранных поездках первая леди появляется именно в костюмах.

Стильный образ Елены Зеленской

Первая леди надела голубой костюм, состоящий из приталенного жакета и прямых брюк со стрелками. Блейзер дополняла интересная деталь: он был украшен белым платком с узлом, который прятался под жакет.

Ее образ дополнили бежевые туфли-лодочки на каблуке и прическа в собранном пучке. Как всегда, визажисты нанесли естественный мейк, а выход Елена Зеленская дополнила минималистичными серьгами.



Стильный образ первой леди / Фото из инстаграма Елены Зеленской



Стильный образ первой леди / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Кроме того, первая леди посетила Стамбульский университет, где с 2017 года готовят турецких специалистов по украинскому языку и литературе. Там она познакомилась с турецкими студентами и украинскими преподавателями отделения.