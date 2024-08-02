Перша леді побувала на його палубі та познайомилася з екіпажем – українськими моряками та офіцерами, для яких корвет стає місцем служби. Також вона передала картину "Гетьман Іван Мазепа", щоб "історичний і сучасний гетьмани зустрілись і разом здобували перемогу України над нападником".

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Під час кожного свого офіційного візиту Олена Зеленська демонструє свій елегантний та виважений стиль, який готує разом з особистою стилісткою Наталі Каменською. Найчастіше в іноземних поїздках перша леді з’являється саме в костюмах.

Стильний образ Олени Зеленської

Перша леді одягнула блакитний костюм, що складався з приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками. Блейзер доповнювала цікава деталь: він був прикрашений білою хусткою з вузлом, яка ховалася під жакет.

Її образ доповнили бежеві туфлі-човники на підборах та зачіска в зібраному пучку. Як завжди, візажисти нанесли природний мейк, а вихід Олена Зеленська доповнила мінімалістичними сережками.



Стильний образ першої леді / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Стильний образ першої леді / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Окрім того, перша леді завітала до Стамбульського університету, де з 2017 року готують турецьких спеціалістів із української мови та літератури. Там вона познайомилася з турецькими студентами та українськими викладачами відділення.