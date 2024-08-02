Джордж та Амаль Клуні вже багато років мають віллу в Італійській Рив’єрі на озері Комо, тому саме в цьому мальовничому куточку Італії можна побачити дружину відомого актора.

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Амаль Клуні любить вінтажні речі, тож приміряла на собі плаття від бренду Dior 2005 року.

Образ Амаль Клуні

Красуня одягнула білу сукню на бретельках білого кольору в змішаний принт. Плаття мало глибокий V-подібний виріз та складався з чорного горошку та яскравих квітів. На подолі виріб складався з оборків та мав виріз аж до стегна.

Вінтажну сукню Амаль доповнила білими слінгбеками та довгими сережками з різноманітними перлинами.



Новий образ Амаль Клуні / Фото Splash News

Майже місяць тому зіркове подружжя відпочивало у Сан-Тропе. На публіці Амаль Клуні з’явилася в короткій квітковій сукні яскравого кольору, яку вона обрала від італійського бренду Versace. Місіс Клуні обрала для себе мінісукню з колекції Versace весна – літо 2004 під назвою Diva Alert.

46-річна знаменитість обожнює класичні та строгі костюми, але й разом з тим залюбки одягає квіткові плаття з оборками, драпіруванням і глибоким вирізом.