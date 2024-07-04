На публіці Амаль Клуні з’явилася в короткій квітковій сукні яскравого кольору, яка ідеально пасує для літніх прогулянок. Знаменитість не часто з’являється в об’єктивах репортерів, тож її рідкісний вихід прикував увагу багатьох прихильників.

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Неймовірний образ Амаль Клуні

Для обіду в ресторані Jardin Tropezina місіс Клуні обрала для себе мінісукню з колекції Versace весна – літо 2004 під назвою Diva Alert. Вінтажне вбрання відомі люди обирають для себе часто та з’являються в них навіть на світських подіях та червоних доріжках. У світі моди вінтажний вихід вважається куди ефектнішим, ніж вибір речей з нових колекцій.

46-річна знаменитість йшла за руку з чоловіком у білій сукні з рожевими квітами та оборками, які цього сезону є дуже популярними. Образ Амаль доповнила коричневими сонцезахисними окулярами, білою сумкою на плечі та бежевими туфлями на підборах з вирізом на пальці.

Таке взуття є не дуже популярним та навіть дещо антитрендовим, втім юристка постала у вінтажному образі, тож вирішила до нього підібрати взуття, яке було популярним багато років тому.



Красивий вихід Амаль Клуні / Фото Backgrid USA

Додамо, що сукню, яку обрала Амаль Клуні впродовж 20 років носила Брітні Спірс, Лів Тайлер та Ліндсі Лохан.