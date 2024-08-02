Наразі Ріанна займається виховуванням дітей, відкинула музичну кар’єру та просуває бренди косметики та спідньої білизни. На нових знімках виконавиця постала у спокусливих та базових комплектах.

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Виконавиця позувала перед камерою фотографа у коричневому бюстгальтері та трусах. Верх вона доповнила вінтажною коричневою курткою, яку накинула на голову.

Співачка постала зі світлим волоссям, яке вкладене в кучері. Ріанна вчергове одягнула перекуру або ж наростила волосся. Справжнє ж волосся знаменитості досить коротке.

Зірка не обходиться без спокусливих образів, тож кілька кадрів зробила в трендовому леопардовому комплекті на дивані того ж принта. Її образ доповнювало кольє, браслет і яскрава червона губна помада.

Що відомо про бренд Savage X Fenty

Ріанна заснувала цей бренд у 2018 році. Savage X Fenty пропонує спідню білизну в різноманітних розмірах – від дуже маленьких до дуже великих, враховуючи потреби жінок з різними типами тіл.

Щороку Savage X Fenty проводить масштабні покази мод, які транслюються на популярних платформах, таких як Amazon Prime Video. Ці шоу включають виступи відомих артистів і моделей.