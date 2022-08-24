Сеть покоряет приквел к сериалу "Игра престолов" – "Дом Дракона". Сериал уже стал самым популярным по просмотрам в мире. Первую серию, стартовавшую 21 августа, просмотрели 10 миллионов пользователей.

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Австралийская актриса Милли Олкок, сыгравшая в сериале Рейнира – дочь короля Визериса I, показала зрителям себя в другом аплуа – она снялась в стильной фотосессии.

Сюжет сериала разворачивается за 200 лет до начала событий основного сериала "Игра престолов" и показывает период расцвета рода Таргариенов, правящего семью королевствами Вестероса.

Главные герои сериала "Дом Дракона" уже собирают миллионы подписчиков в своих соцсетях и завоевывают внимание всего мира.

Модный глянец Flaunt пригласил одну из главных героинь сериала Милли Олкок сняться для августовского номера.

Перед камерой фотографа актриса позировала в наряде ведущих мировых дизайнеров. Они примеряли на себе комбинезон от Loewe, кружевное платье Givenchy, кожаное пальто Chloe, сумку от Carolina Herrera и аксессуары от люксового ювелирного дома Bvlgari.

Стилисты уложили короткие белокурые волосы Милли в легкие волны, а визажисты сделали эффектный макияж.



Милли Олкок снялась для глянца / Фото с Flaunt



Милли Олкок снялась для глянца / Фото с Flaunt



Милли Олкок снялась для глянца / Фото с Flaunt



Милли Олкок снялась для глянца / Фото с Flaunt



Милли Олкок снялась для глянца / Фото с Flaunt



Милли Олкок снялась для глянца / Фото с Flaunt



Милли Олкок снялась для глянца / Фото с Flaunt